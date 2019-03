Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte-Wersen, Einbruch

Lotte (ots)

Nach einem Einbruch am Rathausplatz hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren am Tatort gesichert. In der Zeit zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr und Freitagmorgen, 08.20 Uhr, sind die Einbrecher dort in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Nachdem sie auf den Balkon gestiegen waren, brachen sie die Zugangstür zu den Wohnräumen auf. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter neben Kosmetika, mehrere Herrenuhren und Bargeld. Der bei dem Einbruch an der Zugangstür angerichtete Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

