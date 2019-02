Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Diebstahl gemeldet

Nordwalde (ots)

In einem Rohbau im Nordwalder Gewerbegebiet haben sich am vergangenen Wochenende Diebe aufgehalten. Das umzäunte Firmenareal liegt an der Industriestraße, unmittelbar an der Bahnhofstraße (Landstraße 555). Der oder die Täter verschoben den Bauzaun und begaben sich dann in das Gebäude. Hier brachen sie verschiedene Zugänge auf, um an die Arbeitsmaterialien zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie verschiedene Kabel, insbesondere Kupferkabel sowie zwei blaue Materialkisten und eine Hilti-Bohrmaschine. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zeuge teilte den Beamten eine interessante Beobachtung mit. Er hatte am Sonntagabend, gegen 22.45 Uhr, in einem Raum des Rohbaus eingeschaltetes Licht bemerkt. In der Nähe stand ein dunkler Kombi, der am dortigen Ehrenmal rückwärts eingeparkt war. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

