POL-ST: Tecklenburg-Leeden, Brand in Leeden

Tecklenburg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (22.11.2018) hat es in Leeden gebrannt. Gegen 01.45 Uhr wurde ein Feuer auf dem Gelände der Ledder Werkstätten an der Herkenstraße gemeldet. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein Unterstand in Brand geraten, unter dem ein PKW stand und Brennholz sowie Müllbehältnisse gelagert waren. Die Feuerwehr konnte den Brand gelöscht. Die Scheune/Unterstand wurde durch das Feuer vollkommen zerstört. Der darunter befindliche PKW ist komplett ausgebrannt. Die Anwohner der danebenliegenden Wohnhäuser wurden nicht verletzt. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von cirka 50.000 Euro entstanden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

