POL-ST: Tecklenburg-Leeden, Verkehrsunfall

Tecklenburg (ots) - Eine 67-jährige Autofahrerin fuhr am Mittwoch (21.11.2018), gegen 17.35 Uhr, über die Rosenstraße in Richtung Natrup-Hagener-Straße. Zur gleichen Zeit war ein 36-jähriger Fahrradfahrer auf den Radweg der Natrup-Hagener Straße unterwegs. An der Einmündung kam es zur Kollision zwischen dem PKW der 67-jährigen Frau aus Georgmarienhütte und dem Radfahrer. Der Zweiradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Fahrrad und am PKW entstanden geringe Sachschäden.

