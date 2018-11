Hörstel (ots) - Am Mittwoch (21.11.2018), gegen 20.50 Uhr, ist auf der Bergeshöveder Straße, in Höhe der Gaststätte "Zum Alten Fritz", ein Pkw-Fahrer gegen einen auf der Straße liegenden Bauzaunfuß aus Beton gefahren. Dabei wurde der Pkw erheblich beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der dabei entstandene Sachschaden auf etwa 3.000 Euro. Warum der Betonstein auf der Fahrbahn lag, ist zurzeit nicht bekannt. Denkbar ist, dass er als Teil einer Lkw-Ladung von der Ladefläche gefallen ist. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu der Herkunft des Betonfußes geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

