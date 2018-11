POL-ST: Lotte, Verkehrsunfallflucht

Lotte (ots) - Am Dienstag (20.11.2018), gegen 17:20 Uhr, kam es auf der Bergstraße im Bereich der dortigen Überführung der BAB 1 zu einem Verkehrsunfall. Ein 20 jähriger Mann aus Lotte befuhr mit seinem Roller die Bergstraße in Richtung Lotte-Büren. Kurz hinter der Autobahnbrücke wurde der Mann von einem schwarzen VW Passat überholt. Nach Angaben des Rollerfahrers kam er beim Überholvorgang, auf Grund eines zu geringen Seitenabstandes, von der Fahrbahn nach rechts ab und stürzte. Bei diesem Sturz verletzte sich der Mann leicht am Knie. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591- 4315.

