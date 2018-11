POL-ST: Ochtrup, PKW-Aufbruch

Ochtrup (ots) - An der Lindhorststraße ist am Freitagabend oder in der Nacht zum Samstag (10.11.2018), nach 18.30 Uhr, ein PKW aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter zertrümmerten an der Beifahrerseite des orange-farbenen Polos eine Scheibe. Es ist unklar, ob sich die Täter anschließend in den Wagen begeben haben. Aus dem PKW ist nichts gestohlen worden. Der Schaden an dem Wagen beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

