POL-ST: Saerbeck, Einbruch

Saerbeck (ots) - Auf einer Baustelle am Brochterbecker Damm haben unbekannte Täter zwei Bürocontainer aufgebrochen. Die Unbekannten müssen sich dort in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 17.00 Uhr und Samstagmorgen (10.11.2018), 07.10 Uhr, aufgehalten haben. Mit einem unbekannten Werkzeug hebelten sie zwei Türen der Container auf und richteten dabei Sachschäden in Höhe von etwa 1.000 Euro an. Aus den Räumen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell