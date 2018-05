POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Einbruch in Einfamilienhaus

Nettetal-Hinsbeck (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, zwischen 02.00 und 08.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße Glabbach in Hinsbeck ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf. Im Haus durchsuchten sie im Erdgeschoss Schränke und Schubladen, während die Eigentümer im ersten Geschoss schliefen. Gegen 08.00 h wurde der Einbruch festgestellt. Nach ersten Ermittlungen stahlen die Täter Bargeld. Hinweise auf die Einbrecher bitte an die Kripo Viersen unter der 02161/377-0. /wg (568)

