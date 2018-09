POL-ST: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Steinfurt, Sonntag, 09.09.2018

Steinfurt (ots) - 1. Trunkenheitsfahrt. Fr. 07.09.2018, gegen 23:40 Uhr. 48565 Steinfurt-Borghorst, Max-Planck-Straße. Durch das Fahren mit wesentlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Max-Planck-Straße in Borghorst mit seinem Pkw, fiel einer Polizeistreife ein 33jähriger Mann aus Horstmar auf. Die Streifenwagenbesatzung konnte ihm kaum folgen und es gelang ihr erst auf der Einfahrt zum Kirchplatz, das Fahrzeug zu stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und sein Führerschein wurde sichergestellt.

2. Versuchter Raub in Recke. So, 09. 09.2018, gegen 02:35 Uhr. 49509 Recke, Hauptstraße. Zu einem versuchten Raub kam es in Recke am frühen Sonntag, morgens gegen 02:35 Uhr, auf der Hauptstraße. Auf dem Heimweg zu Fuß wurden zwei Männer aus Recke im Alter von 27 und 29 Jahren von vier Tätern angegangen. Sie wurden geschlagen und getreten, wobei gleichzeitig die Herausgabe von Bargeld gefordert wurde. Die beiden Männer konnten jedoch flüchten. Trotz sofort eingeleiteter intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Zu der Gruppe der Täter wurde mitgeteilt, dass sie alle dunkle Haare hatten und einer von ihnen etwa 185 cm groß war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können werden geben, sich mit der Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451-5910 melden.

3. Gullideckel ausgehoben. So., 09.09.2018, gegen 03:10 Uhr 48268 Greven, Witte Oever Einem aufmerksamen 52jährigen Mann aus Greven ist es zu verdanken, dass eine Gefahrenstelle durch einen ausgehobenen Gullideckel schnell wieder beseitigt wurde. Dem Grevener fielen zwei Männer auf, die ihn ausgehoben hatten. Kurzerhand setzte er den Deckel wieder fachgerecht ein. Leider können die beiden Männer nur unzureichend beschrieben werden, so dass die Polizei weitere Zeugen sucht, die sich bitte bei der Polizeidienststelle in Greven unter 02571-9280 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell