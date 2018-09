POL-ST: Steinfurt-Bo., Fahrzeug beschädigt

Steinfurt (ots) - Auf dem Parkplatz des BWS-Centers an der Gantenstraße ist am Donnerstagabend oder in der Nacht zum Freitag (07.09.2018) ein PKW Cabriolet erheblich beschädigt worden. Der oder die Täter hatten in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 08.40 Uhr das Stoffdach an mehreren Stellen aufgeschnitten. Nachdem sie das Verdeck dann zur Seite schieben konnten, stiegen sie in den Audi ein und suchten darin nach Wertgegenständen. Da im Fahrzeug keine Wertsachen aufbewahrt wurden, flüchteten sie schließlich ohne Beute. An dem Cabrio ist ein erheblicher Sachschaden entstanden, der auf cirka 3.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

