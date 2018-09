POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Ibbenbüren (ots) - Am Freitagmittag (07.09.2018), gegen 11.45 Uhr, wollte eine 23-jährige Autofahrerin von einem Parkplatz nach links auf die Gravenhorster Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 29-jährigen Ibbenbüreners, der in Richtung Weberstraße fuhr. Bei dem Unfall erlitt die 23-jährige Ibbenbürenerin leichte Verletzungen. Der 29-Jährige blieb unverletzt. Die Sachschäden an den beiden PKW werden auf insgesamt etwa 9.000 Euro geschätzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit uns mussten abgeschleppt werden.

