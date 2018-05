POL-ST: Steinfurt-Bo., versuchter Einbruch

Steinfurt (ots) - Vergeblich versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen Montagabend, 22.00 Uhr und Mittwochmorgen (02.05.), 07.30 Uhr, in einen Verbrauchermarkt an der Altenberger Straße einzubrechen. Die Haupteingangstür hielt den Hebelversuchen der Täter stand. Sie gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

