Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Vermisste mit Fotos gesucht

POL-RE: Bottrop: Vermisste mit Fotos gesucht
Recklinghausen (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei aktuell nach einer Frau aus Bottrop. Die Vermisste verließ am vergangenem Freitag ein Bottroper Krankenhaus und ist seitdem verschwunden. Sie könnte mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein.

Ein Foto und weiter Infos finden Sie unter dem folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/195172

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen

