Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Vermisste mit Fotos gesucht
Recklinghausen (ots)
Mit Fotos sucht die Polizei aktuell nach einer Frau aus Bottrop. Die Vermisste verließ am vergangenem Freitag ein Bottroper Krankenhaus und ist seitdem verschwunden. Sie könnte mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein.
Ein Foto und weiter Infos finden Sie unter dem folgendem Link:
https://polizei.nrw/fahndung/195172
Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell