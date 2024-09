POL-RE: Herten: Seniorin deponiert Bargeld vor der Haustür - Abholer entkommt unerkannt

Recklinghausen (ots) - An der Ecke Lange Straße/Hugostraße hat es am Montagmittag einen Unfall gegeben, bei dem ein Kleinkind verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 57-jähriger Autofahrer aus Haltern am See gegen 13.50 Uhr von der Lange Straße nach links auf die Hugostraße ab und stieß dabei mit einer 28-jährigen Frau aus Castrop-Rauxel zusammen, die gerade mit einem Kinderwagen die Fahrbahn ...

mehr