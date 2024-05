Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusammenstoß zwischen Auto und E-Roller - Jugendliche flüchten

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochmittag kam es im Bereich "Über den Knöchel/ Feldstraße" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 13:05 Uhr befand sich eine 58-Jährige aus Datteln mit ihrem Auto auf der Straße "Über den Knöchel". Als sie bei grün anzeigender Ampel nach links auf die Feldstraße in Richtung Schützenstraße biegen wollte, fuhr ein E-Roller mit zwei Jugendlichen von rechts kommend in ihr Fahrzeug. Einer der beiden wurde auf die Motorhaube geladen. Die Autofahrerin stieg sofort aus, um den beiden Jugendlichen zu helfen. Diese entfernten sich nach kurzer Zeit jedoch in Richtung Bakumer Tal. An dem grauen Hyundai entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro.

Die beiden Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden:

Fahrer: Dunkle Haare, kräftige Statur, blaue Jacke, Rest dunkle Bekleidung

Beifahrer: Dunkle Haare, schlanke Statur, dunkle Bekleidung

Hinweise werden unter der Tel. 0800 2361 111 entgegengenommen.

