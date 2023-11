Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf der Hardtstraße wurde am Dienstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen dem Mittag und dem späten Nachmittag ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Hier wurden dann diverse Räume durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Auf der Gahlener Straße sind am späten Dienstagnachmittag zwei unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf - und durchsuchten unter anderem das Schlafzimmer. Ein Zeuge hatte gegen kurz vor 18 Uhr verdächtige Geräusche gehört und dann zwei fremde Personen im Haus bemerkt. Die beiden Männer rannten daraufhin über die Gahlener Straße (in absteigende Richtung) davon. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 1,90m groß, schwarze Jacke, schwarze Kapuze, dunkle kurze Haare, soll russisch oder polnisch gesprochen haben. Der andere Täter konnte nicht näher beschrieben werden.

Gladbeck:

In einem Mehrfamilienhaus auf der Lambertistraße sind am frühen Dienstagabend gleich zwei Wohnungstüren im Erdgeschoss aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter hatten gegen 18.30 Uhr bei einem Mieter geklingelt, der dann die Haustür "aufdrückte". Wenig später hörten Bewohner verdächtige Geräusche und schauten im Hausflur nach. Daraufhin liefen (mindestens) drei Personen weg. Außerdem wurden die Beschädigungen an den beiden Wohnungstüren festgestellt. Gestohlen wurde nichts. Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: etwa 17 bis 20 Jahre alt, dunkle Kleidung, sprachen deutsch, eine Person wurde als schlank und dunkelhäutig beschrieben - mit Rastazöpfen.

Recklinghausen:

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in eine Grundschule an der Ortlohstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang über eine Terrassentür im Erdgeschoss, die auf Kipp stand. Im ersten Obergeschoss traten die Einbrecher eine Bürotür ein und öffneten mehrere Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus der Schule zwei Laptops gestohlen. Die Tat muss zwischen 17.30 Uhr am Dienstag und 4 Uhr heute (Mittwoch) passiert sein.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

