Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße In den Weywiesen sind am Mittwochnachmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine 82-jährige Autofahrerin aus Bottrop musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde sie leicht verletzt. Die Frau wollte gegen 16.15 Uhr von der Brömerstraße nach rechts abbiegen und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden 44-jährigen Mann aus Gelsenkirchen, der mit einem Kleintransporter unterwegs war und weiter in Richtung Nordring wollte. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

