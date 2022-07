Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen - Polizisten bei Festnahme verletzt

Recklinghausen (ots)

Vergangene Nacht nahm die Polizei zwei Einbrecher fest. Einer leistete bei der Festnahme vehement Widerstand, sodass zwei Kollegen leicht verletzt wurden. Beide Festgenommen, ein 32-jähriger Serbe und ein 21-jähriger Recklinghäuser, sitzen derweil im Gewahrsam der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Zwischen 3 Uhr und 4 Uhr hebelten drei Unbekannte ein Fenster einer Wohnung an der Karlstraße auf. Eine Nachbarin wurde auf die verdächtigen Geräusche am und im Haus aufmerksam und kontaktierte gegen 04.15 Uhr die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, sahen sie noch einen Verdächtigen über das Dach in Richtung Sonntagstraße flüchten und einen weiteren über die Nachbargärten in Richtung Kirche klettern. Dann bemerkten die Kollegen einen Mann in einem nahestehenden Gebüsch, der sich augenscheinlich dort versteckt hielt. Als sie ihn ansprachen, sprang er auf, stieß zwei Beamte zur Seite und versuchte zu flüchten. Nachstehende Polizisten konnten ihn dann jedoch ergreifen, festhalten und zu Boden bringen. Der Tatverdächtige wehrte sich vehement gegen die Maßnahme, konnte letztlich aber mit Handfesseln fixiert und in den Streifenwagen gesetzt werden. Hierbei handelt es sich um den 32-jähriger Serben. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten mutmaßliches Diebesgut (Schmuck) und eine Taschenlampe auf. Die Sachen wurden sichergestellt. Bei dem Widerstand wurden zwei Beamte und der Tatverdächtige leicht verletzt. Im Rahmen der Fahndung trafen die Kollegen dann auf einen zweiten Verdächtigen, der ebenfalls in einem Gebüsch in einem Nachbargarten saß und sich augenscheinlich versteckt hielt. Er ließ sich jedoch auf Ansprache widerstandslos festnehmen. Zudem stellten die Kollegen eine Sturmhaube sowie Handschuhe sicher. Der dritte Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig.

Zeugen, die weitere Angaben machen oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat für Einbruchsdelikte zu melden (0800 2361 111).

