POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Bottrop:

In der Nacht auf Donnerstag wurde in ein Wohnhaus auf der Arnsmannstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten offenbar zunächst eine Kellertür aufzubrechen, was aber nicht gelang. Anschießend kletterten sie über das Garagendach in den Garten und hebelten die Tür zum Wintergarten auf. Von dort gingen sie da dann in die Erdgeschosswohnung und durchsuchten mehrere Räume. Die Bewohnerin war währenddessen am Schlafen. Als sie gegen 2.15 Uhr durch Geräusche wach wurde und nachschaute, konnte sie die Umrisse von drei Tätern erkennen, die schließlich in ein helles Auto stiegen und wegfuhren. Das Alter der Täter wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Sie sprachen akzentfrei deutsch. Die Seniorin war inzwischen zu Nachbarn gelaufen, von dort wurde auch die Polizei verständigt. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Dorsten:

Auf der Straße Lünsingskuhle haben unbekannte Täter neue Gartenmöbel gestohlen. Die Möbel standen im Außenbereich eines Einrichtungshauses und waren mit einem Bauzaun gesichert. Gestohlen wurden Tische, Stühle und ein Sonnenschirm. Es ist davon auszugehen, dass die Beute in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit einem Transporter, Lastwagen oder Anhänger abtransportiert wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Gladbeck:

Auf der Waldstraße wollten unbekannte Täter am Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus einbrechen. Als die Bewohnerin gegen 16.35 Uhr zurückkam, bemerkte sie die beiden Tatverdächtigen, die daraufhin flüchteten. Gestohlen wurde nichts. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 1) männlich, ca. 30 bis 35 Jahre alt, bekleidet mit grauer Sporthose und grauem Kapuzenpullover, trug eine Flasche in der Hand. 2) männlich, bekleidet mit hellem Oberteil.

Haltern am See:

Auf der Holtwicker Straße wurde am Mittwochnachmittag in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf. Die Wohnung ist derzeit größtenteils leer. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Marl:

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde in ein Wellness-Center auf der Victoriastraße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter kamen über eine Seitentür ins Gebäude. Gestohlen wurden mehrere Elektronikartikel aus der Küche und dem Wellnessbereich (Sauna). Außerdem wurden Einrichtungsgegenstände mutwillig beschädigt.

Recklinghausen:

Die Polizei sucht Zeugen, die auf dem Walkmühlenweg Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise nach einem Diebstahl geben können. Aus dem leerstehenden Gebäude eines Firmengeländes wurden zwischen Montagnachmittag und Donnerstagmorgen fast alle Heizkörper abmontiert. Ein Teil davon fehlt, ein anderer Teil wurde offenbar zur Abholung bereit gestellt.

Hinweise zu den Einbrüchen bzw. Diebstählen bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

