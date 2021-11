Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Junger Mann beraubt

Recklinghausen (ots)

Ein 19-Jähriger aus Herten sprach in der Buslinie 238 am Freitagabend um 21:15 Uhr einen unbekannten Mann an, um von diesem Betäubungsmittel zu kaufen. Gemeinsam verließen die beiden den Bus an der Schlossstraße. Vor einem Mehrfamilienhaus an der Langenbochumer Straße forderte der unbekannte Mann den 19-Jährigen auf mit in den Keller zu gehen.

Der Unbekannte gab vor in seiner Tasche ein Messer mitzuführen. Er forderte von dem Heranwachsenden Geldbörse, Handy und Wertgegenstände. Anschließend flüchtete er mit der Geldbörse und dem Handy in Richtung Westerholt.

Der 19-Jährige blieb unverletzt.

Personenbeschreibung: männlich, ca 1,90m groß, schlank, schwarze kurze Haare, Drei-Tage-Bart, sprach fast akzentfreies Deutsch, bekleidet mit schwarzer Weste, dunkelblauem Pullover, dunkler Hose, Turnhose

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell