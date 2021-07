Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Auffahrunfall - Hertener leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen kam es an der Einmündung Kaiserstraße/ Snirgelskamp zu einem Auffahrunfall mit einem leicht verletzten Hertener. Der 47-jähriger Autofahrer fuhr, um 10.05 Uhr, auf der Kaiserstraße in Richtung Recklinghausen und hielt in Höhe der Einmündung an, um einen Fußgänger queren zu lassen. Dabei fuhr ihm eine 35-jährige Frau mit ihrem Auto von hinten auf. Die Frau wohnt ebenfalls in Herten. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro.

