Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfall an Einmündung

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, wollte eine 28-jährige Autofahrerin aus Herne von der Hafenstraße nach links in die Waltroper Straße einbiegen. Zeitgleich fuhr ein 78-jähriger Dattelner mit seinem Auto auf der Waltroper Straße. Im Bereich der Einmündung kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der 78-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell