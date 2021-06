Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln:

An der Rudolf-Diesel-Straße kam es vergangenen Samstag zu einer Unfallflucht mit einem Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Ein unbekannter Autofahrer verursachte den Schaden an einem silbernen VW, der in der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr dort geparkt war. Er flüchtete anschließend unerkannt vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell