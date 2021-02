Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Frau bei Parkplatz-Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf einem Parkplatz einer Autowerkstatt Am Kämpchen ist am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, eine 28-jährige Frau aus Herne leicht verletzt worden. Die Frau saß als Beifahrerin in einem geparkten Auto. Eine 48-jährige Autofahrerin aus Bottrop startete den Motor und vergaß nach eigenen Angaben, die Kupplung zu treten. Da ein Gang drin war, machte das Auto einen Satz nach vorne und stieß gegen das geparkte Auto mit der 28-Jährigen. Nach bisherigen Kenntnissen ist an den Fahrzeugen kein Sachschaden entstanden.

