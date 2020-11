POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Kfz-Diebstahl

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bottrop

Aus einem Haus an der Gladbecker Straße haben Einbrecher am Freitag zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr vermutlich Schmuck gestohlen. Die Eindringlinge haben das Schloss der Tür aufgebrochen und die Räume durchsucht.

Am Freitag ist an der Kaplan-Xanten-Straße in eine Wohnung eingebrochen worden. Unbekannte haben ein auf Kipp stehendes Fenster aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft. Sie nahmen Schmuck mit und flüchteten mit ihrer Beute.

Castrop-Rauxel

Mit Schmuck entkamen Einbrecher, die am Freitag im Laufe des Tages am Hellweg in eine Wohnung eingebrochen sind. Die Täter hatten eine Terrassentür aufgebrochen und sich so Zugang verschafft.

Zwei Kabeltrommeln, Kabel, einen Winkelschleifer und eine Bohrmaschine entwendeten Unbekannte aus einem Baucontainer In der Kemnade. Der Einbruch fand zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen statt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Datteln

In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte in ein Gartenhaus an der Straße Zum Heideweg ein. Die Täter nahmen Werkzeuge mit. An dem Gartenhaus entstand nur geringer Sachschaden.

Dorsten

An der Straße "Am Kreskenhof" haben Einbrecher am Freitagabend eine Scheibe einer Tür aufgehebelt und sind in die Räume eingedrungen. Sie durchsuchten die Zimmer und flüchteten nach dem Einbruch. Ein Zeuge sah gegen 21.00 h einen Verdächtigen, etwa 1,80 m groß. Der Verdächtige ging vom Tatort weg. Was aus dem Haus gestohlen wurde, muss noch geklärt werden.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag entwendeten Unbekannte einen weißen Opel Zafira an der Straße Auf der Brey. Das Fahrzeug wurde mit amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen geführt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

In der Nacht zu Montag entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Ford Mustang. Das Auto stand am Schlaunweg. Es wurde mit amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen geführt. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Gladbeck

In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter in einen Container an einer Baustelle an der Talstraße ein. Aus dem Container wurde diverses hochwertiges Baugerät entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Am Samstag schlugen Einbrecher ein Loch in eine Terrassentür eines Hauses an der Straße Waterbruch. Dann öffneten sie die Tür und durchwühlten die Zimmer des Hauses. Sie entkamen mit Bargeld, Schmuck, Uhren und einem Tablet.

An der Phönixstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag einen Gullydeckel in die Scheibe einer Tankstelle geworfen. Dann sind sie eingestiegen und haben Tabakwaren gestohlen. Die Täter entkamen unerkannt.

An der Bahnhofstraße bekam eine Bewohnerin am Freitagabend gegen 19.50 h mit, dass sich ein Mann an der Terrassentür zu schaffen machte. Als sich die Bewohnerin bemerkbar machte, flüchtete der Tatverdächtige. Er war dunkel bekleidet und hatte ein Kapuze tief ins Gesicht gezogen.

Haltern am See

Am frühen Freitagabend hebelten unbekannte Täter das Badezimmerfenster zu einem freistehenden Einfamilienhaus am Freiheiter Weg auf. Sie durchsuchten die Räume nach Beute. Anschließend flüchteten sie mit fünf Armbanduhren in unbekannte Richtung.

Am Montagvormittag bemerkte ein 53-Jähriger zwei Männer bei dem Versuch in ein Einfamilienhaus an der Flaesheimer Straße einzubrechen. Sie flüchteten über einen Balkon. Der Bewohner konnte die Täter beschreiben: ca. 1,70m groß, 20-30 Jahre alt, dunkler Teint, beide schwarze Kleidung und schwarze Turnschuhe

Recklinghausen

Durch ein auf Kipp stehendes Fenster brachen Unbekannte am Freitag in ein Haus an der Michaelstraße ein. Die Täter durchsuchten die Zimmer und nahmen Schmuck mit.

