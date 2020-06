Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Eine Bäckerei an der Hügelstraße wurde am Wochenende aufgebrochen. Unbekannte hatten die Tür aufgehebelt und aus den Räumen eine Kaffeemaschine, einen Eierkocher und Bargeld mitgenommen und sind damit geflohen.

Recklinghausen:

Aus einer Wohnung haben Einbrecher am Samstagabend Geld gestohlen. Sie hatten die Wohnungstür an der Wörthstraße aufgehebelt und sind so in die Wohnräume gekommen. Die Eindringlinge flüchteten mit ihrer Beute.

An der Limper Straße ist am Montag gegen 23.30 h ein Mann aufgefallen, der sich an einer Terrassentür zu schaffen gemacht hat. Der Tatverdächtige flüchtete vom Tatort, als er vom Bewohner bemerkt wurde. Der Mann war schlank, ca. 1,75 m groß und trug eng anliegende, dunkle Bekleidung.

Mit Kopfhörern flüchteten Einbrecher, die am Sonntag an der Auguststraße in eine Wohung eingebrochen sind. Die Unbekannten hatte die Tür in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen und sind mit der Beute geflohen.

