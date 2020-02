Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kalefeld/Echte - "falsche Polizeibeamte" mit neuen Inhalten

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld/Echte - Am gestrigen Montag erhielt ein Rentner aus dem Bereich des Alten Amtes den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer versuchte vorzugaukeln, dass ein Haftbefehl gegen den Rentner vorlag. Gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von über 8.000 Euro könne der Rentner einer Vollstreckung vorbeugen. Der Angerufene erkannte die Absicht, die hinter dem Anruf steckte, beendete das Gespräch und legte auf. Die Polizei wird deratige Anrufe niemals tätigen. Bleiben Sie wachsam und reagieren so wie im vorliegenden Fall.

