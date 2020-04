Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche/Diebstahl aus Auto

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Dienstagnachmittag hebelten unbekannte Täter ein Fenster zur Bücherei einer Kirchengemeinde an der Johannesstraße auf. Der Raum wurde nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld in unbekannte Richtung. Es entstand etwa 200 Euro Sachschaden.

Herten

In der Nacht zu Mittwoch hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einer Apotheke an der Ewaldstraße auf. Aus den Geschäftsräumen wurden Medikamente gestohlen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

In der Nacht (zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr) öffneten Unbekannte gewaltsam einen geparkten, schwarzen BMW 5er Baureihe. Aus dem Fahrzeug wurden der Airbag, Tachometer, Navigationsystem und das Multimediasystem entwendet. Außerdem nahmen die Täter eine Jacke mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell