POL-RE: Herten: Unfallflucht - Radfahrer leicht verletzt

Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Fahrradfahrer aus Herten auf dem Radweg der Kaiserstraße in Richtung Südwesten. Dabei überquerte er im Kreisverkehr die Theodor-Heuss-Straße. Ein unbekannter Autofahrer wollte den Kreisverkehr nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße verlassen. Dabei kollidierte er mit dem Fahrradfahrer. Der Fahrer half dem Radfahrer noch, anschließend suchte der 22-Jährige selbstständig ein Krankenhaus auf. Der Unfall wurde erst im Nachhinein der Polizei gemeldet. Der Autofahrer konnte nicht mehr angetroffen werden. Er soll einen grauen Mercedes gefahren haben. Das Kennzeichen ist unbekannt.

Hinweise zu dem unbekannten Fahrer erbittet das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111.

