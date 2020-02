Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall mit einer leicht Verletzten

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall an der Suderwichstraße ist am Donnerstag um 13.30 h eine 19-Jährige aus Recklinghausen leicht verletzt worden. Sie war mit ihrem Auto auf den Wagen einer 36-Jährigen aus Recklinghausen aufgefahren. Die 36-Jährige hatte gebremst, um in eine Einfahrt abzubiegen. Durch den Aufprall wurde das Auto der 36-Jährigen noch gegen eine Laterne geschoben. Die 19-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 6000 Euro geschätzt.

