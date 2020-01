Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrerin fährt in Kreisverkehr ein und stößt mit Fahrradfahrer zusammen

Recklinghausen (ots)

Bereits am Montag, gegen 7 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen in einem Kreisverkehr auf der Kölner Straße. Als eine unbekannte Autofahrerin in den Kreisverkehr einfuhr, stieß sie mit dem bereits im Kreisverkehr fahrenden 38-Jährigen zusammen. Dabei wurde der 38-Jährige leicht verletzt. Die Autofahrerin hielt kurz an, hinterließ ihre Telefonnummer und fuhr weiter. Da sich die Fahrerin über die Rufnummer nicht ermitteln ließ, bittet die Polizei nun die Fahrerin oder Zeugen, die Angaben zu ihr machen können, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 in Verbindung zu setzen.

