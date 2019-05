Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl

Mittwoch, zur Tageszeit, brachen unbekannte Täter die Wohnungstür auf, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Genddorfer Straße einzudringen. Die Täter stahlen ein Handy und eine Play Station.

Gladbeck

Auf dem Franz-Zielasko-Weg brachen unbekannte Täter in der Zeit von 9.45 bis 10.50 Uhr, in ein Wohnhaus ein. Die Täter waren ins Haus gelangt, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Nach durchsuchen mehrerer Schränke und Schubladen flüchteten sie mit erbeutetem Bargeld und Schmuck.

Bottrop

Unbekannte Täter brachen in de Zeit von Sonntag bis Mittwoch in mehrere Lauben in einer Kleingartenanlage an der Straße am Quellbusch ein. Die Täter nahmen elektrische Werkzeuge, wie Bohrmaschinen, Schrauber, eine Kettensäge und einen Freischneider mit.

Herten

Nach Aufhebeln eines Fensters drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in ein Bürogebäude auf der Straße Snirgelskamp ein. Die Täter stahlen Bargeld und einen Makita-Bohrschrauber.

Oer-Erkenschwick

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter auf einem Baustellengelände an der Horneburger Straße einen Container auf und stahlen daraus einen Bohrer, einen Winkelschleifer, einen Rührquirl. eine Kabeltrommel und einen Abbruchhammer.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

