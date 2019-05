Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Herten

Mittwoch, gegen 16.40, fuhr der Fahrer eines schwarzen Autos auf der Augustastraße gegen die offen stehende Tür eine weißen Mazda CX3. Dabei entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Fahrer des schwarzen Autos fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bottrop

Auf der Straße Am Schlangenholt fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Mittwoch in der Zeit von 13.20 bis 13.40 Uhr, einen geparkten weißen Renault Twingo an und flüchtete. Am Renault entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Stadt Bottrop..) und Herten (für die Städte Herten...) unter Tel. 0800/2361 111.

