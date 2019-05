Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Täter bei versuchtem Einbruch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Zeugen beobachteten am Mittwoch, gegen 19.20 Uhr, wie ein zunächst unbekannter Mann immer wieder an einem Wohnhaus auf der Lothar-Henschel-Straße vorbeiging und immer dann, wenn Fußgänger sich ihm näherten, wegging. Letztendlich machte er sich an dem Haus an einem auf Kipp stehenden Fenster zu schaffen. Benachrichtigte Polizeibeamten konnten den Täter, einen 27-jährigen Marler, vor Ort festnehmen. Eine Überprüfung des 27-Jährigen ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

