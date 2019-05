Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Dattelnp: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Montag, in der Zeit von 10 bis 10.40 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf dem Aldi-Parkplatz an der Schulstraße einen geparkten grauen B-Klasse Mercedes an und flüchtete. Am Mercedes entstand 1.800 Euro Sachschaden.

Auf dem Parkplatz an der Kemnastraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Autos heute, gegen 10.45 Uhr, einen geparkten schwarzen KIA Rio an. Das beobachtete eine Zeugin, ohne dass sie nähere Angaben zum unfallverursachenden Auto machen konnte. Am geparkten KIA entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Datteln

Einen auf der Hafenstraße geparkten grauen Ford Ecosport fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs heute, in der Zeit von 10.20 Und 10.40 Uhr, an. Dabei entstand 1.500 Euro Sachschaden am Ford. Der Verursacher flüchtete.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

