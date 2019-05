POL-RE: Recklinghausen/Herten: Motorraddieb gesucht

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am 13. Januar 2019, gegen 9 Uhr, meldete ein Zeuge ein auf der Kaiserstraße in Herten liegendes blaues Motorrad Honda Rebel mit Recklinghäuser Kennzeichen. Bei dem Motorrad lag auch ein grauer Helm. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Motorrad aus einer Garage auf der Akkoallee in Recklinghausen gestohlen worden war. Der Täter wurde vor der Tat auf dem Garagenhof videografiert. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Täter:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/recklinghausen-diebstahl-von-kraftfahrzeugen

Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

