Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mit Latten und Messer aufeinander losgegangen

Recklinghausen (ots)

Mit zwei Holzlatten und einem Messer sind zwei Männer, die in Bottrop wohnen, am Samstag gegen 23.20 h an der Hochstraße aufeinander losgegangen. Der 20-Jährige und der 27-Jährige kennen sich und waren in der Fußgängerzone in Streit geraten. Dann eskalierte der Streit uns die beiden prügelten sich. Einer nahm zwei Latten zur Hilfe, der andere zückte ein Messer. Der 20-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen, ins Krankenhaus musste er nicht. Die Polizei nahm ihnen die Latten und das Messer ab. Beide erwartet jetzt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell