Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Kleintransporterfahrer stößt mit Auto zusammen

Recklinghausen (ots)

Als ein 49-jähriger Kleintransporterfahrer aus Haltern am See heute, gegen 10.10 Uhr, von der Rudolf-Diesel-Straße in die Straße Lünsingskuhle abbog, stieß er mit einem auf der Lünsingskuhle fahrenden 85-jährigen Autofahrer aus Dorsten zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 49-Jährige leicht verletzt. Es entstand 3.000 Euro Sachschaden.

