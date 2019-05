Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein 49-jähriger Hertener ist am Samstagabend an der Uhlandstraße festgenommen worden. Der Mann war einer Zeugin in einer Nachbarwohnung aufgefallen. Als der Mann die Zeugin bemerkte, kletterte er aus dem Fenster der Erdgeschosswohnung und flüchtete mit einem Fahrzeug. Die Polizei konnte den Mann in der Nähe im Auto antreffen und festnehmen. Wie sich herausstellte, war die Terrassentür aufgebrochen worden. Der Mann musste mit zur Wache. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

