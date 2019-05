Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Fahrzeugaufbrüche und -diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Ein Fiat 500 C (rot/weiß) ist am Sonntag vom Parkplatz des MovieParks gestohlen worden. Der Wagen war um 12.00 h dort geparkt worden und war um 17.00 h weg. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter 0800 2361 111 beim Fachkommissariat zu melden.

Datteln:

Mobile Navigationsgeräte, Sonnenbrillen, Handys und andere persönliche Gegenstände wurden am Wochenende aus aufgebrochenen Autos gestohlen. Bislang wurden sechs Anzeigen erstattet. Die Wagen standen an der Westpreußenstraße, der Brückenstraße, der Bergmeisterstraße und der Beisenkampstraße.

Gladbeck:

Mindestens fünf Autos wurden in der Nacht zu Montag aufgebrochen. An den Wagen waren die Scheiben eingeschlagen und aus den Inneren fehlten Geldbörsen und Bargeld. Die Wagen standen an der Ottostraße, der Markusstraße, der Diepenbrockstraße, der Mathiasstraße und an der Schürenkampstraße.

Marl:

Nachdem sie geparkte Autos und Klein-Lkw aufgebrochen haben, haben am Wochenende Täter mindestens aus sechs Fahrzeugen Werkzeuge und Jacken erbeutet. Die Fahrzeuge standen an der Glatzer Straße und der Karl-Breuing-Straße.

