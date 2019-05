Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 89-Jähriger nach Unfall auf der Feldmarkstraße gestorben

Recklinghausen (ots)

Wie bereits am 30.04 berichtet, stürzte ein 89-jähriger Halterner am 29.04., gegen 19 Uhr, mit seinem elektrischen Rollstuhl auf der Feldmarkstraße eine Böschung herunter. Dabei fiel der 89-Jährige aus dem Rollstuhl und wurde von diesem überrollt. Er wurde schwerstverletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Samstag (04.05.) starb der 89-Jährige aufgrund der Schwere der Verletzungen im Krankenhaus.

