POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Donnerstag, in der Zeit von 13 bis 13.20 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Straße Krusenkamp einen geparkten grauen VW Golf an und flüchtete. Am Golf entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Auf der Salentinstraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Donnerstag, in der Zeit von 6.45 und 13.30 Uhr, einen geparkten weißen Nissan Navara an. Dabei wurde der linke Außenspiegel abgerissen und die Motorhaube zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete.

Bottrop

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr am Donnerstag, in der Zeit von 22 bis 22.15 Uhr, auf einem Parkplatz an der Schulze-Delitzsch-Straße einen geparkten grauen Seat Leon an und flüchtete. Am Seat entstand 3.000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte, Bottrop und Gladbeck) und Herten (für die Stadt Recklinghausen) unter Tel. 0800/2361 111.

