Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Recklinghausen (ots)

Unbekannte haben sich heute mehrfach im Stadtteil Brassert am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben. Die Masche ist wie immer: Angeblich ist die Polizei am Telefon und erkundigt sich nach Geld und Schmuck, bzw. wo Wertgegenstände aufbewahrt werden. Die Angerufenen werden bedrängt, das Ersparte herauszugeben oder sogar von der Bank abzuholen, um es dann einem angeblichen Mitarbeiter der Polizei zur Sicherheit zu übergeben. Die Wertgegenstände sind anschließend in jedem Fall weg. Daher unsere Hinweise: Die Polizei wird Sie nie anrufen und zu Wertgegenständen befragen. Wenn die Telefonnummer "110" bei Ihnen im Display erscheint, dann ruft nicht die Polizei an, sondern ein potentieller Betrüger. Sensibilisieren Sie bitte auch regelmäßig ältere Angehörige über die Masche und warnen Sie Ihre Mitmenschen.

