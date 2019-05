Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Autofahrerin stößt beim Abbiegen mit Fahrradfahrer zusammen

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 16.20 Uhr, bog eine 77-jährige Autofahrerin aus Marl von der Straße Auf Höwings Feld nach rechts in den Lohmühlenweg ab und stieß dabei mit einem 45-jährigen Fahrradfahrer, auch aus Marl, zusammen, der auf dem Radweg der Straße Auf Höwings Feld in gleicher Richtung unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der 45-Jährige so verletzt, dass er zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell