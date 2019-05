Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Unbekannte Täter öffneten im Tatzeitraum zwischen dem 26.04. (17:00 Uhr) und dem 02.05. (17:00 Uhr) gewaltsam die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Bochumer Straße im Stadtteil Süd. Was genau entwendet wurde steht noch nicht fest.

Recklinghausen

Am Donnerstag, zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr, haben Unbekannte eine Geldbörse mit Bargeld aus einer Wohnung an der Wilhelmstraße entwendet. Die 86-jährige Geschädigte war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht in ihrer Wohnung.

Zeugenhinweise melden Sie bitte dem ständigen Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111.

