Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Schnelle Geldstrafe nach Ladendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Nach enger Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Essen, ist gestern ein Ladendieb vom Amtsgericht Bottrop, in einem besonders beschleunigtem Verfahren, zu einer Geldstrafe in Höhe von 400 Euro verurteilt worden. Zusammen mit zwei weiteren Tatverdächtigen hatte der 28-jährige Mann aus Georgien, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, am Dienstagnachmittag in einem Discounter an der Gladbecker Straße Lebensmittel gestohlen. Die mögliche Beteiligung zweier weiterer Tatverdächtiger wird im Rahmen eines "normalen" Ermittlungsverfahrens weiter geklärt.

