Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Hoher Sachschaden - Motorradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag um 19:15 Uhr wurde ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Haltern am See am Fuß verletzt. Der Krad-Fahrer fuhr auf der Marler Straße in Richtung Haltern am See hinter einem 18-jährigen Pkw-Fahrer aus Dorsten. Hinter der Straße "Zum Ramberg" wollte der 18-Jährige nach links in eine Einfahrt abbiegen, zeitgleich überholte ihn der Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

