Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall auf der Bockholter Straße

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 23.50 Uhr, kam ein 22-jähriger Autofahrer aus Marl auf der Bockholter Straße, in Höhe der Reichensteinstraße, von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Das Auto wurde zurück auf die Straße geschleudert und blieb hier stehen. Der 22-Jährige stieg selbständig aus seinem Auto aus und musste dann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Zwischenzeitlich war sein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr musste es ablöschen. Es wurde danach abgeschleppt. Es entstand mindestens 4.000 Euro Sachschaden. Da durch das brennende Fahrzeug die Asphaltdecke beschädigt worden war, musste die Bockholter Straße gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell