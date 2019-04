Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Sachbeschädigungen an zwei Parteibüros - Korrektur der Tatzeit

Recklinghausen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag verfassungsfeindliche Symbole und Parolen an zwei Parteibüros an der Osterfelder Straße und der Brauerstraße angebracht. Beschädigt wurden mehrere Gebäude- und Fassadenteile. Durch die Graffiti entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Staatsschutz ist in die Ermittlungen einbezogen.

Hinweise auf die Täter melden Sie bitte dem zuständigen Fachkommissariat unter 0800 - 2361 - 111.

